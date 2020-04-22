В Ивановской области число заразившихся коронавирусом достигло 225

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус , за сутки выросло на 12 - до 225 человек, 12 выздоровели и выписаны, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 22 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 12 диагнозов)", - говорится в сообщении.

По одному положительному экспресс-тесту, зафиксированному ранее, ожидается ответ из федеральной лаборатории. По 15 положительным экспресс-тестам, ранее направленным в федеральные лаборатории, получены отрицательные результаты.

"Двенадцать пациентов выздоровели, готовятся к выписке еще восемь человек с выздоровлением", - говорится в сообщении.

Два пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 5906 человек, за сутки под наблюдение взяты 279 человек. После двухнедельного карантина 4408 человек выписаны, за сутки выписаны 300 человек. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1498 человек с разными сроками окончания карантина.

Госпитализированы с симптомами простудных заболеваний 148 человек, самочувствие большинства оценивается как удовлетворительное.