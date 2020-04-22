Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ, Турции и Ирана - стран-гарантов сирийского урегулирования - обсудили в режиме телеконференции ситуацию в сирийском Идлибе, на востоке от Евфрата и пандемию коронавируса, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу в "астанинском" формате по Сирии впервые за три года его существования прошла в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
"Состоялась седьмая встреча министров иностранных дел (стран- гарантов) астанинского процесса в режиме видеоконференции. Обсуждалась борьба с пандемией COVID-19 в контексте Сирии. Проанализированы последние события, особенно в Идлибе и к востоку от Евфрата, политический процесс, гуманитарная ситуация и возвращение беженцев", - сообщил Чавушоглу в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.