Число заболевших COVID-19 в Азербайджане достигло 1518 человек

"В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 42 вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1518 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 907 человек вылечились, 20 человек умерли, 591 человек продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в с сообщении оперативного штаба.