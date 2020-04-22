Число заболевших COVID-19 в Азербайджане достигло 1518 человек

БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1518, за сутки выявлены 38 инфицированных, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 42 вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1518 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 907 человек вылечились, 20 человек умерли, 591 человек продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в с сообщении оперативного штаба.
Уточняется, что было проведено 108,221 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.