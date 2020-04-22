В Мурманской области ввели обязательную самоизоляцию для прибывших

МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области для предотвращения распространения коронавируса приняли решение о введении обязательной 14-дневной самоизоляции для всех, кто приезжает из других регионов страны, сообщили в региональном оперштабе.
"Всем, кто прибыл в Мурманскую область из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок, в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами транспорта и накладывает целый ряд обязанностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это необходимо для того, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции на территории области.
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Всем прибывшим из другого региона России в Мурманскую область необходимо сообщить о приезде на горячую линию, уйти на обязательную 14-дневную самоизоляцию, перейти на дистанционную работу или оформить оплачиваемые нерабочие дни, при появлении признаков простуды или недомогания срочно обратиться на горячую линию, получить инструкции о дальнейших действиях.
В Мурманской области зафиксированы 509 случаев заражения коронавирусом, 367 из них – в очаге заражения в вахтовом поселке в селе Белокаменка. Власти ранее ввели ограничения на въезд и выезд в большинстве муниципалитетов региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.