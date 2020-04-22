В России создали рабочую группу по развитию системы общего образования

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы общего образования", - говорится в указе.
Согласно документу, рабочая группа образована в целях оценки проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и анализа ключевых направлений развития системы общего образования.