Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся.
Путин в среду в онлайн-формате провел рабочую встречу с главой региона Евгением Куйвашевым. Трансляция велась на телеканале "Россия 24".
"Надеюсь, вы такими же темпами, набранными на данный момент времени, будете реализовывать план создания коечного дополнительного фонда, специально оборудованного (для борьбы с коронавирусом). То, что сделано, уже, в принципе, хорошо, надеюсь, что все планы вы выполните в срок", - сказал глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.