Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области

"Надеюсь, вы такими же темпами, набранными на данный момент времени, будете реализовывать план создания коечного дополнительного фонда, специально оборудованного (для борьбы с коронавирусом). То, что сделано, уже, в принципе, хорошо, надеюсь, что все планы вы выполните в срок", - сказал глава государства.