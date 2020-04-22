Москвича по фамилии Кукла задержали за "куклы" с фальшивыми деньгами

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина по фамилии Кукла задержан в Москве по подозрению в изготовлении фальшивых денег – на жаргоне, "кукол".
"Судом 22 апреля зарегистрировано ходатайство органов следствия об избрании Кукле М.И. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы.
За изготовление поддельных денег с целью сбыта мужчине грозит вплоть до восьми лет лишения свободы. В пресс-службе суда подробности дела раскрывать не стали.
Из разъяснений жаргонного словаря следует, что "кукла" – это пачка поддельных денег, представляющая из себя муляж множества сложенных друг с другом банкнот. Часто используется мошенниками.