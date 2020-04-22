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Религия и мировоззрение
2020-04-22T15:13
https://ria.ru/20200422/1570414974.html
Берл Лазар: безразличие – самая страшная сторона Холокоста
https://cdn23.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:186:2983:1863_1036x0_80_0_0_2e3cff4e71abb60e258a47014c7d0be3.jpg
РИА Новости

Берл Лазар: безразличие – самая страшная сторона Холокоста

15:10 22.04.2020 (обновлено: 15:13 22.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Безразличие к страданиям и бездействие – самая страшная сторона Холокоста, этот исторический опыт учит людей помогать ближним даже в трудные для всех времена, заявил главный раввин России Берл Лазар во время онлайн-церемонии зажжения свечей в память о жертвах Холокоста и героях сопротивления нацизму, видеозапись церемонии выложена на сайте Единого информационного центра еврейских общин России #СтопКоронавирус.
Двадцатого апреля в еврейской общине отметили День Катастрофы и героизма - годовщину восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Традиционно во время церемонии зажгли шесть свечей – в память о 6 миллионах евреев, ставших жертвами Холокоста.
"Когда мы вспоминаем о Холокосте – это не только память о тех, кто погиб. Это момент, когда мы должны выучить урок из этой истории. Были люди, которые смотрели на то, что происходит, и ничего не сделали. Безразличие тогда было, к сожалению, самой страшной стороной Холокоста", - сказал Лазар.
По его словам, многое известно об убийцах евреев во время Холокоста, однако неясно, чем занимались те, кто мог это остановить и помочь страдающим.
"Но были и те, кого мы называем "праведники народов мира" (почетное звание, присваиваемое музеем "Яд Вашем" в Иерусалиме - ред.), и евреи, которые, рискуя своей жизнью, спасали других людей. И мы здесь сегодня, потому что были люди, готовые на все, чтобы помочь другому человеку", - отметил раввин.
Он подчеркнул, что сегодня, к сожалению, в мире много трудностей, но уроки Холокоста помогают понять, что, "даже когда трудно, нужно думать о близком человеке – позвонить, поддержать".
"Надеюсь, что в память о тех, кто погиб во время Холокоста, мы будем делать все возможное, чтобы подняться чуть-чуть выше, исполняя заповеди, делая доброе дело, что-то хорошее в память о них", - подытожил главный раввин.
По информации Российского еврейского конгресса (РЕК), День Катастрофы и героизма (в Израиле он называется Йом а-Шоа) посвящен - в отличие от Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января) - не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают не только Освенцим, Майданек и Бабий Яр, но и подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе, а также "многие другие примеры героизма тех, кто подлежал уничтожению в ходе "окончательного решения еврейского вопроса".
Восстание в Варшавском гетто продолжалось с 19 апреля по 16 мая 1943 года. Оно было самым крупным восстанием еврейского населения на оккупированной нацистами территории и было подавлено войсками СС. Нацисты тогда убили около 13 тысяч защитников гетто, из которых около 6 тысяч сгорели заживо в результате массовых поджогов зданий со стороны немецких войск. Оставшиеся в живых жители гетто были отправлены в концлагеря или лагеря смерти.
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Религия и мировоззрениеРелигияСобиборНовости - Религия и мировоззрениеОсвенцимБерл ЛазарРоссийский еврейский конгрессИерусалимБелоруссияВ мире
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