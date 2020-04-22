Берл Лазар: безразличие – самая страшная сторона Холокоста

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Безразличие к страданиям и бездействие – самая страшная сторона Холокоста, этот исторический опыт учит людей помогать ближним даже в трудные для всех времена, заявил главный раввин России Берл Лазар во время онлайн-церемонии зажжения свечей в память о жертвах Холокоста и героях сопротивления нацизму, видеозапись церемонии выложена на сайте Единого информационного центра еврейских общин России #СтопКоронавирус.

Двадцатого апреля в еврейской общине отметили День Катастрофы и героизма - годовщину восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Традиционно во время церемонии зажгли шесть свечей – в память о 6 миллионах евреев, ставших жертвами Холокоста.

"Когда мы вспоминаем о Холокосте – это не только память о тех, кто погиб. Это момент, когда мы должны выучить урок из этой истории. Были люди, которые смотрели на то, что происходит, и ничего не сделали. Безразличие тогда было, к сожалению, самой страшной стороной Холокоста", - сказал Лазар.

По его словам, многое известно об убийцах евреев во время Холокоста, однако неясно, чем занимались те, кто мог это остановить и помочь страдающим.

"Но были и те, кого мы называем "праведники народов мира" (почетное звание, присваиваемое музеем "Яд Вашем" в Иерусалиме - ред.), и евреи, которые, рискуя своей жизнью, спасали других людей. И мы здесь сегодня, потому что были люди, готовые на все, чтобы помочь другому человеку", - отметил раввин.

Он подчеркнул, что сегодня, к сожалению, в мире много трудностей, но уроки Холокоста помогают понять, что, "даже когда трудно, нужно думать о близком человеке – позвонить, поддержать".

"Надеюсь, что в память о тех, кто погиб во время Холокоста, мы будем делать все возможное, чтобы подняться чуть-чуть выше, исполняя заповеди, делая доброе дело, что-то хорошее в память о них", - подытожил главный раввин.

По информации Российского еврейского конгресса (РЕК), День Катастрофы и героизма (в Израиле он называется Йом а-Шоа) посвящен - в отличие от Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января) - не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают не только Освенцим, Майданек и Бабий Яр, но и подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе, а также "многие другие примеры героизма тех, кто подлежал уничтожению в ходе "окончательного решения еврейского вопроса".