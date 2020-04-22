Судно для завершения "Северного потока — 2" сменило курс

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" движется на север. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.
Судно, способное достроить трубопровод "Северный поток — 2", несколько дней назад покинуло порт Лас-Пальмас на Канарских островах и, по данным Myshiptracking, направилось в сторону египетского Порт-Саида.
Однако в настоящее время "Академик Черский" движется на север вдоль Атлантического побережья Португалии.
Позднее на сайте Marinetraffic появилась информация о смене курса судна в сторону порта Aberdin. Такого названия в базе данных нет, однако в Великобритании есть порт с похожим — Aberdeen.
С 2016 года "Академик Черский" находится в эксплуатации "Газпром флот".
Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу заявила о приостановке работы.
После этого глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российская сторона рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного варианта для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Газопровод "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".