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2020-04-22T22:47
https://ria.ru/20200422/1570414896.html
Судно для завершения "Северного потока — 2" сменило курс
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РИА Новости

Судно для завершения "Северного потока — 2" сменило курс

15:09 22.04.2020 (обновлено: 22:47 22.04.2020)
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© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" движется на север. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.
Судно, способное достроить трубопровод "Северный поток — 2", несколько дней назад покинуло порт Лас-Пальмас на Канарских островах и, по данным Myshiptracking, направилось в сторону египетского Порт-Саида.
Однако в настоящее время "Академик Черский" движется на север вдоль Атлантического побережья Португалии.
Позднее на сайте Marinetraffic появилась информация о смене курса судна в сторону порта Aberdin. Такого названия в базе данных нет, однако в Великобритании есть порт с похожим — Aberdeen.
Трубоукладчик в феврале вышел из порта Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.
С 2016 года "Академик Черский" находится в эксплуатации "Газпром флот".
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Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу заявила о приостановке работы.
После этого глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российская сторона рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного варианта для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
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Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Академик Черский (судно)Северный поток — 2ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакПортугалияПорт-СаидИспанияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Если он идёт по международным водам, то можно приставить ему охрану из наших ВМС. Пусть охраняют и идут спокойно, не делая какие то выкрутасы.
22 апреля, 15:12
Вячеслав Гаджиев
5500004
Если бы оно было способно достроить трубопровод, оно бы его уже давно достроило, а не моталось по всему свету
22 апреля, 17:43
НАНамаз Асланбеков
13100011
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