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2020-04-22T16:23
https://ria.ru/20200422/1570414837.html
В Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
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РИА Новости

В Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

15:08 22.04.2020 (обновлено: 16:23 22.04.2020)
167535
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель руководителя департамента культуры города Москвы Леонид Ошарин
Заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Леонид Ошарин
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Крыму нашли мертвым заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он добавил, что, предположительно, это было самоубийство.
Ранее о том, что Ошарин пропал, написала в фейсбуке его дочь Анастасия. Также была информация, что последний раз чиновника видели в Ялте 30 марта. По предварительным данным, он приехал в город на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил. Поиски вели полиция и добровольцы.
В пресс-службе крымского управления СК уточнили, что на теле не нашли следов насильственной смерти. Другие подробности пока не приводятся. На месте работают криминалисты.
© РИА Новости / Илья ПиталевЛеонид Ошарин
Леонид Ошарин
© РИА Новости / Илья Питалев
Леонид Ошарин
На сайте мэра Москвы указано, что Леонид Ошарин родился в Ивановской области, окончил Ивановский государственный энергетический университет.
С 2001 года занимал различные технические и административные должности в театрах, в том числе в Московском театре-студии "Человек", Московском детском театре кукол "Жар-птица", Et Cetera под руководством А. Калягина.
С 2005 по 2018 год был директором и заместителем художественного руководителя Et Cetera, а также директором Московского академического театра имени В. Маяковского.
Кроме того, Ошарин преподавал в школе-студии МХАТ, вел мастер-классы и практические семинары для руководителей театров.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская городская думаЕвгений ГерасимовМоскваИвановская областьКраснодарский крайЛеонид ОшаринРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Информативно. А главное всесторонне и недвусмысленно освещён вопрос, исключающе всевозможные версии, догадки и спекуляции. Зачем новость? Хайп словить?
22 апреля, 15:13
ПКПавел Корнеев
86231329
Надеюсь это не украинцы обезумевшие
22 апреля, 15:13
А Артём  
78810124
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