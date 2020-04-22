В Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Крыму нашли мертвым заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он добавил, что, предположительно, это было самоубийство.
В пресс-службе крымского управления СК уточнили, что на теле не нашли следов насильственной смерти. Другие подробности пока не приводятся. На месте работают криминалисты.
На сайте мэра Москвы указано, что Леонид Ошарин родился в Ивановской области, окончил Ивановский государственный энергетический университет.
С 2001 года занимал различные технические и административные должности в театрах, в том числе в Московском театре-студии "Человек", Московском детском театре кукол "Жар-птица", Et Cetera под руководством А. Калягина.
С 2005 по 2018 год был директором и заместителем художественного руководителя Et Cetera, а также директором Московского академического театра имени В. Маяковского.
Кроме того, Ошарин преподавал в школе-студии МХАТ, вел мастер-классы и практические семинары для руководителей театров.