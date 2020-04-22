В Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

Он добавил, что, предположительно, это было самоубийство.

Ранее о том, что Ошарин пропал, написала в фейсбуке его дочь Анастасия. Также была информация, что последний раз чиновника видели в Ялте 30 марта. По предварительным данным, он приехал в город на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил. Поиски вели полиция и добровольцы.

В пресс-службе крымского управления СК уточнили, что на теле не нашли следов насильственной смерти. Другие подробности пока не приводятся. На месте работают криминалисты.

На сайте мэра Москвы указано, что Леонид Ошарин родился в Ивановской области , окончил Ивановский государственный энергетический университет.

С 2001 года занимал различные технические и административные должности в театрах, в том числе в Московском театре-студии "Человек", Московском детском театре кукол "Жар-птица", Et Cetera под руководством А. Калягина.

С 2005 по 2018 год был директором и заместителем художественного руководителя Et Cetera, а также директором Московского академического театра имени В. Маяковского.