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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:22
https://ria.ru/20200422/1570414786.html
В медпункте аэропорта Домодедово запустили тестирование на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728450_0:195:2946:1852_1036x0_80_0_0_6a805e0176691c859ee490506b556afe.jpg
РИА Новости

В медпункте аэропорта Домодедово запустили тестирование на коронавирус

15:08 22.04.2020 (обновлено: 15:22 22.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов Тест полоски в лаборатории
 Тест полоски в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" запустил тестирование на коронавирус в медпункте аэропорта, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
"Домодедово" запустил тестирование на коронавирус в медпункте аэропорта", - говорится в сообщении.
Тест проводится без предварительной записи, по факту обращения. Процедура займет не более 15 минут. Результаты будут направлены на электронную почту пациента в течение 3-5 дней. Тест проводится платно, стоимость - 2,5 тысячи рублей.
На сайте "Домодедово" отмечается, что исследование проводится для лиц старше 18 лет при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции. Перед тестом необходимо пройти опрос на предмет поездок в страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, контактах с людьми, прибывшими из таких стран. Также проводится измерение температуры.
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Для проведения тестирования необходимо иметь при себе паспорт. Тест можно пройти по будням с 09:00 до 18:00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 57 999 человек, всего скончались от болезни 513 человек, выздоровели 4,42 тысячи. В ряде регионов РФ введен режим самоизоляции и другие ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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