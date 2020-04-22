В медпункте аэропорта Домодедово запустили тестирование на коронавирус

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский аэропорт " Московский аэропорт " Домодедово " запустил тестирование на коронавирус в медпункте аэропорта, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

"Домодедово" запустил тестирование на коронавирус в медпункте аэропорта", - говорится в сообщении.

Тест проводится без предварительной записи, по факту обращения. Процедура займет не более 15 минут. Результаты будут направлены на электронную почту пациента в течение 3-5 дней. Тест проводится платно, стоимость - 2,5 тысячи рублей.

На сайте "Домодедово" отмечается, что исследование проводится для лиц старше 18 лет при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции. Перед тестом необходимо пройти опрос на предмет поездок в страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, контактах с людьми, прибывшими из таких стран. Также проводится измерение температуры.

Для проведения тестирования необходимо иметь при себе паспорт. Тест можно пройти по будням с 09:00 до 18:00.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 57 999 человек, всего скончались от болезни 513 человек, выздоровели 4,42 тысячи. В ряде регионов РФ введен режим самоизоляции и другие ограничения.