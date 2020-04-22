Мурашко рассказал об информресурсе, позволяющем видеть возможных доноров

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России создан информационный ресурс, позволяющий отслеживать каждого пациента с коронавирусом, в том числе тех, кто может быть донором для лечения других больных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы создали информационный ресурс, который позволяет отслеживать каждого пациента, в том числе переболевшего и который потенциально может быть приглашен как донор в оказании помощи другим пациентам",- сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.