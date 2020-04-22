Мурашко рассказал об информресурсе, позволяющем видеть возможных доноров

"Сегодня мы создали информационный ресурс, который позволяет отслеживать каждого пациента, в том числе переболевшего и который потенциально может быть приглашен как донор в оказании помощи другим пациентам",- сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.