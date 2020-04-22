Президент Хорватии почтил память жертв концлагеря Ясеновац

Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац

Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац

© AP Photo / Darko Bandic Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац

Президент Хорватии в 2015-2020 годах Грабар-Китарович, сторонница правящего право-центристского Хорватского демократического содружества (HDZ), на годовщину освобождения крупнейшего в бывшей Югославии фашистского концлагеря в апреле годами отправляла своего представителя.

Члены еврейской общины Хорватии, сербского и цыганского меньшинств и антифашистских организаций с 2016 года не участвовали в государственных мероприятиях в Ясеноваце. Они обвиняют власти страны в переписывании истории и релятивизации преступлений хорватских нацистов-усташей, но в этом году из-за коронавируса приняли участие в возложении венков с президентом, премьером, членами правительства и парламента.

"Для меня важно, что мы после долгого времени собрались здесь в таком составе. Хорошо, что не было речей. Что касается других ветвей власти, то я не эта власть", - заявил глава государства журналистам на мемориальном комплексе.

Он также подчеркнул недопустимость использования в современном хорватском обществе девиза усташей "За дом готовы!".

"Хорошо, что на сегодняшнее мероприятие собрались все ключевые фигуры государственной власти, потому что хотим послать сигнал, насколько сильно важна культура памяти, чтобы молодые поколения знали об ужасах Второй мировой войны", - написал в Twitter премьер и лидер правящего HDZ Пленкович.

Danas se prisjećamo svih žrtava logora Jasenovac, kojima odajemo počast. Izražavamo poštovanje njihovim obiteljima i preživjelim zatočenicima te još jednom osuđujemo zločine ustaškog režima za vrijeme #WW2. Na nama je da njegujemo kulturu sjećanja i obrazujemo mlade generacije. pic.twitter.com/fsa8546c7T — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 22, 2020

Независимое государство Хорватия под руководством хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало во Вторую мировую войну территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии.

Одна из самых известных систем лагерей смерти Ясеновац была создана усташами в августе 1941 года для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо.