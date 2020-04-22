Президент Хорватии почтил память жертв концлагеря Ясеновац

БЕЛГРАД, 22 апр – РИА Новости. Президент Хорватии и лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович в отличие от предшественницы Колинды Грабар-Китарович в среду лично принял участие в государственных памятных мероприятиях в концлагере Второй мировой войны Ясеновац вместе с премьером Андреем Пленковичем.
Президент Хорватии в 2015-2020 годах Грабар-Китарович, сторонница правящего право-центристского Хорватского демократического содружества (HDZ), на годовщину освобождения крупнейшего в бывшей Югославии фашистского концлагеря в апреле годами отправляла своего представителя.
Члены еврейской общины Хорватии, сербского и цыганского меньшинств и антифашистских организаций с 2016 года не участвовали в государственных мероприятиях в Ясеноваце. Они обвиняют власти страны в переписывании истории и релятивизации преступлений хорватских нацистов-усташей, но в этом году из-за коронавируса приняли участие в возложении венков с президентом, премьером, членами правительства и парламента.
"Для меня важно, что мы после долгого времени собрались здесь в таком составе. Хорошо, что не было речей. Что касается других ветвей власти, то я не эта власть", - заявил глава государства журналистам на мемориальном комплексе.
Он также подчеркнул недопустимость использования в современном хорватском обществе девиза усташей "За дом готовы!".
"Хорошо, что на сегодняшнее мероприятие собрались все ключевые фигуры государственной власти, потому что хотим послать сигнал, насколько сильно важна культура памяти, чтобы молодые поколения знали об ужасах Второй мировой войны", - написал в Twitter премьер и лидер правящего HDZ Пленкович.
Danas se prisjećamo svih žrtava logora Jasenovac, kojima odajemo počast. Izražavamo poštovanje njihovim obiteljima i preživjelim zatočenicima te još jednom osuđujemo zločine ustaškog režima za vrijeme #WW2. Na nama je da njegujemo kulturu sjećanja i obrazujemo mlade generacije. pic.twitter.com/fsa8546c7T— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 22, 2020
Независимое государство Хорватия под руководством хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало во Вторую мировую войну территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии.
Одна из самых известных систем лагерей смерти Ясеновац была создана усташами в августе 1941 года для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо.
Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.
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