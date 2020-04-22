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Президент Хорватии почтил память жертв концлагеря Ясеновац
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РИА Новости

Президент Хорватии почтил память жертв концлагеря Ясеновац

15:04 22.04.2020
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© AP Photo / Darko BandicВенок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац
Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац
© AP Photo / Darko Bandic
Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац
БЕЛГРАД, 22 апр – РИА Новости. Президент Хорватии и лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович в отличие от предшественницы Колинды Грабар-Китарович в среду лично принял участие в государственных памятных мероприятиях в концлагере Второй мировой войны Ясеновац вместе с премьером Андреем Пленковичем.
Президент Хорватии в 2015-2020 годах Грабар-Китарович, сторонница правящего право-центристского Хорватского демократического содружества (HDZ), на годовщину освобождения крупнейшего в бывшей Югославии фашистского концлагеря в апреле годами отправляла своего представителя.
Члены еврейской общины Хорватии, сербского и цыганского меньшинств и антифашистских организаций с 2016 года не участвовали в государственных мероприятиях в Ясеноваце. Они обвиняют власти страны в переписывании истории и релятивизации преступлений хорватских нацистов-усташей, но в этом году из-за коронавируса приняли участие в возложении венков с президентом, премьером, членами правительства и парламента.
"Для меня важно, что мы после долгого времени собрались здесь в таком составе. Хорошо, что не было речей. Что касается других ветвей власти, то я не эта власть", - заявил глава государства журналистам на мемориальном комплексе.
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"Хорошо, что на сегодняшнее мероприятие собрались все ключевые фигуры государственной власти, потому что хотим послать сигнал, насколько сильно важна культура памяти, чтобы молодые поколения знали об ужасах Второй мировой войны", - написал в Twitter премьер и лидер правящего HDZ Пленкович.
Независимое государство Хорватия под руководством хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало во Вторую мировую войну территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии.
Одна из самых известных систем лагерей смерти Ясеновац была создана усташами в августе 1941 года для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо.
Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.
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75 лет Великой ПобедыАндрей ПленковичКолинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичВторая мировая война (1939-1945)ХорватияВ мире
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