В Финляндии число жертв коронавируса достигло 149

ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 115 новых случаев коронавируса за сутки, восемь человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 22 апреля всего 4129 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 4014 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2723 человек.
По данным на 14.45 среды, 199 человек находились в больнице, из них 63 в реанимации, 149 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.