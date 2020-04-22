В Финляндии число жертв коронавируса достигло 149

"В Финляндии 22 апреля всего 4129 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2723 человек.

По данным на 14.45 среды, 199 человек находились в больнице, из них 63 в реанимации, 149 умерли. Средний возраст погибших 84 года.