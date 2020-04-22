Порядка 620 тонн рыбы произвели в Подмосковье в первом квартале 2020 года

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объем производства товарной рыбы в Московской области за I квартал 2020 составил 620 тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"В целом, первый квартал прошел неплохо, рыбоводные организации региона работают стабильно. С начала года произведено товарной рыбы около 620 тонн. Производство рыбопосадочного материала составляет более 340 тонн. Это на уровне аналогичного периода прошлого года. По нашим планам показатель производства товарной рыбы в этом году должен превзойти цифру 5,2 тысяч тонн. Основной сбор рыбы обычно идёт во второй половине года",- приовдится цитата главы министерства Андрея Разина.
По словам министра, большая часть рыбоводных хозяйств Московской области специализируется на разведении таких рыб как осетр, форель и карп.
"Это три основных вида рыбы, которые производятся у нас и поставляются в основном в магазины области и столицы. В ряде хозяйств выращивают и такие виды рыбы как карась, щука, сом, судак. На крупных аквапредприятиях используется современная система поддержания температуры воды и высокотехнологичные решения по обслуживанию, которые позволяют уменьшить себестоимость рыбы", - добавил Разин.