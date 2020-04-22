Порядка 620 тонн рыбы произвели в Подмосковье в первом квартале 2020 года

"В целом, первый квартал прошел неплохо, рыбоводные организации региона работают стабильно. С начала года произведено товарной рыбы около 620 тонн. Производство рыбопосадочного материала составляет более 340 тонн. Это на уровне аналогичного периода прошлого года. По нашим планам показатель производства товарной рыбы в этом году должен превзойти цифру 5,2 тысяч тонн. Основной сбор рыбы обычно идёт во второй половине года",- приовдится цитата главы министерства Андрея Разина.