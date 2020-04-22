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2020-04-22T15:02
https://ria.ru/20200422/1570414301.html
США рассматривают все опции по Договору по открытому небу, заявил посол
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РИА Новости

США рассматривают все опции по Договору по открытому небу, заявил посол

15:02 22.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США рассматривают все опции по Договору по открытому небу и считают, что Россия должна вернуться к исполнению своих обязательств, которые, по мнению Вашингтона, она нарушает, сказал посол США в России Джон Салливан.
"В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в Договоре несет выгоду и рассматриваем все опции по Договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств", - сказал Салливан журналистам в ходе онлайн-брифинга.
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Он подчеркнул, что США не выходили из Договора по открытому небу, продолжают его выполнять и полностью привержены своим обязательствам.
"Возвращаясь снова к теме коронавируса, США и другие страны договора сейчас приостановили полёты по крайней мере до 26 апреля из-за карантинных мер, связанных с COVID-19, скорее всего, такой режим будет продлён и на май", - уточнил посол.
При этом он подчеркнул, что, по мнению США, Россия продолжает нарушать свои обязательства по Договору. "В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений "Центр-2019", хотя пролёт над этой территорией был разрешён, и таким образом Россия нарушала договор", - пояснил американский дипломат.
"Мы продолжаем обсуждать Договор с нашими союзниками и партнёрами и выражаем общую озабоченность тем, что Россия нарушает его. Администрация США привержена контролю над вооружениями, и все стороны должны вести себя ответственно по отношению к своим обязательствам", - отметил Салливан.
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Договор по открытому небуРоссияДжон СалливанСШАВ мире
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