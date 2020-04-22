США рассматривают все опции по Договору по открытому небу, заявил посол

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США рассматривают все опции по Договору по открытому небу и считают, что Россия должна вернуться к исполнению своих обязательств, которые, по мнению Вашингтона, она нарушает, сказал посол США в России Джон Салливан

"В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в Договоре несет выгоду и рассматриваем все опции по Договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств", - сказал Салливан журналистам в ходе онлайн-брифинга.

Он подчеркнул, что США не выходили из Договора по открытому небу, продолжают его выполнять и полностью привержены своим обязательствам.

"Возвращаясь снова к теме коронавируса, США и другие страны договора сейчас приостановили полёты по крайней мере до 26 апреля из-за карантинных мер, связанных с COVID-19, скорее всего, такой режим будет продлён и на май", - уточнил посол.

При этом он подчеркнул, что, по мнению США, Россия продолжает нарушать свои обязательства по Договору. "В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений "Центр-2019", хотя пролёт над этой территорией был разрешён, и таким образом Россия нарушала договор", - пояснил американский дипломат.