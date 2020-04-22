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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T14:59
https://ria.ru/20200422/1570414111.html
ОП отмечает проблемы с наличием масок в регионах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570389711_0:0:3109:1749_1036x0_80_0_0_d19d8d65dbc7e842fe96d72f4de91e1c.jpg
РИА Новости

ОП отмечает проблемы с наличием масок в регионах

14:59 22.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Проблемы с наличием масок и доступностью тестирования на коронавирус в регионах отмечают в Общественной палате РФ, сообщил глава Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.
"Что касается обеспеченности самыми необходимыми мерами противовирусной защиты, понятно, что здесь ключевая проблема - это абсолютный дефицит медицинских масок. Пока во всех тех отчетах, который мы получили, ни один из регионов не зафиксировал, что у них есть в свободной продаже медицинские, повторюсь, или хирургические маски", - рассказал Максимов в рамках онлайн круглого стола "Практики преодоления вирусного кризиса и состояние общественной среды в регионах Российской Федерации".
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Проблемной в ряде регионов, по словам Максимова, является и возможность сдать тест на коронавирус.
"Чаще всего возможность такая ограничена направлением врача при наличии явных признаков ОРВИ или какого бы то ни было вируса. Где-то - при наличии тех симптомов именно коронавирусной инфекции, которые чаще всего называются специалистами и в средствах массовой информации... Где-то можно вызвать скорую помощь не только в критической ситуации, но и чтобы доставить пациента в больницу, чтобы тест сделать, где-то - невозможно. Где-то есть возможность вызова на дом для того, чтобы сделать тест, медсестры или фельдшера, где-то это сделать невозможно. И совсем редкая ситуация, как в Москве или в Екатеринбурге, тот же Красноярск ставит этот вопрос как проблемный, - сделать тест на коронавирус за деньги", - отметил Максимов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщественная палата РФОбщество
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