ОП отмечает проблемы с наличием масок в регионах

"Что касается обеспеченности самыми необходимыми мерами противовирусной защиты, понятно, что здесь ключевая проблема - это абсолютный дефицит медицинских масок. Пока во всех тех отчетах, который мы получили, ни один из регионов не зафиксировал, что у них есть в свободной продаже медицинские, повторюсь, или хирургические маски", - рассказал Максимов в рамках онлайн круглого стола "Практики преодоления вирусного кризиса и состояние общественной среды в регионах Российской Федерации".

"Чаще всего возможность такая ограничена направлением врача при наличии явных признаков ОРВИ или какого бы то ни было вируса. Где-то - при наличии тех симптомов именно коронавирусной инфекции, которые чаще всего называются специалистами и в средствах массовой информации... Где-то можно вызвать скорую помощь не только в критической ситуации, но и чтобы доставить пациента в больницу, чтобы тест сделать, где-то - невозможно. Где-то есть возможность вызова на дом для того, чтобы сделать тест, медсестры или фельдшера, где-то это сделать невозможно. И совсем редкая ситуация, как в Москве или в Екатеринбурге, тот же Красноярск ставит этот вопрос как проблемный, - сделать тест на коронавирус за деньги", - отметил Максимов.