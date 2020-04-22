В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 22 апр – РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 32 жителей Ульяновской области, общее число заразившихся в регионе выросло до 228 человек, сообщает в среду областное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области подтверждено 196 случаев COVID-19.
"В Ульяновской области на 22.04.2020 года зарегистрировано 32 новых случаев коронавирусной инфекции… На территории Ульяновской области на 22.04.2020 года зарегистрировано всего 228 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из 32 жителей Ульяновской области заразился после поездки в Москву, остальные – при контакте с ранее заболевшими друзьями или членами семьи. Отмечается, что контактные с новыми заразившимися COVID-19 лица определены, за ними установлено медицинское наблюдение, берутся анализы на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.