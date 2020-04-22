В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В Ульяновской области на 22.04.2020 года зарегистрировано 32 новых случаев коронавирусной инфекции… На территории Ульяновской области на 22.04.2020 года зарегистрировано всего 228 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.