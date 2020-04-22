МИД: коронавирус обострил противоречия между мировыми центрами влияния

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса обострила существующие противоречия между мировыми центрами влияния, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Мы наблюдаем, что по мере формирования нового миропорядка обостряется конкуренция между центрами влияния, обостряется борьба за лидерство в будущем. К сожалению, коронавирус не просто не сгладил этот процесс, а скорее его усилил и ускорил", - заявил Рябков в ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран". Новые идеи для внешней политики России".

ПО словам дипломата, военная сила "играет все большую роль в международных отношениях ввиду ослабления и разрушения проверенных временем международных институтов глобального управления и режима контроля над вооружениями". "Вновь отмечу, что пандемия COVID-19, на наш взгляд, лишь усиливает эти тенденции, выступая их катализатором. Все это требует политико-дипломатического ответа на общемировые вызовы, растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению", - подчеркнул Рябков.

Доклад был подготовлен НИУ Высшая школа экономики под эгидой министерства иностранных дел РФ и при поддержке комитета по международным делам Государственной думы РФ, Совета по внешней и оборонной политике и журнала "Россия в глобальной политике".

Как отмечают его авторы, доклад посвящен обоснованию необходимости концептуального обновления внешней политики России в условиях резкого ускорения международных процессов, обострения многих противоречий в связи с пандемией коронавируса и спровоцированного ею экономического кризиса.