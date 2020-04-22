Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 1200 пациентов, в том числе 71 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 22.04.20. Всего на лечении: 1617. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1598, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1270, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 71. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии): 141, на ИВЛ: 78", - отмечает Вечорко.
По его словам, за сутки из больницы выписалось 203 человека, поступил 251 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.