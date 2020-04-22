В Саратовской области число излечившихся от коронавируса достигло 30

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пять пациентов за последние сутки завершили лечение от Пять пациентов за последние сутки завершили лечение от коронавируса Саратовской области , общее число вылечившихся в области достигло 30 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 22 апреля лабораторно подтверждены 190 случаев заражения коронавирусом. К 21 апреля четыре человека с COVID-19 скончались, еще 25 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области 10 детей от одного года до 16 лет.

"Из числа зарегистрированных случаев в 30 наступило выздоровление. Из числа выздоровевших два ребенка 4 и 13 лет из районов области, 10 мужчин и 18 женщин. Возрастная структура выздоровевших: 14 человек - от 18 до 45 лет, 11 человек - от 45 до 60 лет, старше 60 лет - три человека", - сказал Гадяцкий в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Областной минздрав отметил, что среди новых вылечившихся три женщины и один ребенок, проходивших лечение в Саратове на базе городской клинической больницы №10 и областной детской инфекционной клинической больницы, а еще один пациент - мужчина - проходил лечение амбулаторно в Аткарске и тоже полностью выздоровел.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин, туда запрещен въезд и выезд.