Определены участники фестивалей уличного искусства "Культурный код"

"Критерии участия в конкурсе были достаточно высоки: наличие профессионального опыта, владение различными приемами и техниками росписи, например, баллончиками с краской, кистью, валиком. Учитывали мы и наличие собственного уникального стиля. Заявки на конкурс подали художники разного уровня подготовки и из разных субъектов России – Амурской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы", – привели в пресс-службе слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Как отметила член экспертного совета, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева, задача отобрать из большого числа поступивших заявок лучших мастеров своего дела была непростой. "Каждый художник имеет свой уникальный стиль и нацелен на свою определенную аудиторию. Идея не только в том, чтобы представить на фестивале различные стили и направления от опытных художников уличной волны, многих из которых благодаря прошлому фестивалю я знаю лично. Важно также не забывать, что работы должны получить положительную оценку в обществе и стать центром притяжения не только для жителей города или микрорайона, но и для фанатов уличного искусства по всему миру", – сказала она.