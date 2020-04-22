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Культура
2020-04-22T14:49
https://ria.ru/20200422/1570413471.html
Определены участники фестивалей уличного искусства "Культурный код"
https://cdn25.img.ria.ru/images/100222/02/1002220293_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_78d0a3cbacacc71fb7c8a155349c4e15.jpg
РИА Новости

Определены участники фестивалей уличного искусства "Культурный код"

14:49 22.04.2020
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© Fotolia / polydsignКартины
Картины
© Fotolia / polydsign
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Десять молодых художников из Москвы, Татарстана, Краснодарского края, Амурской, Иркутской областе и Санкт-Петербурга, а также творческий коллектив из Новосибирской области отобраны для участия в международном фестивале "Культурный код" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект "Культурный код" направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды. Имена художников определял экспертный совет проекта. Еще 8 человек и одна команда художников рекомендованы к участию в фестивале в качестве ассистентов.
"Критерии участия в конкурсе были достаточно высоки: наличие профессионального опыта, владение различными приемами и техниками росписи, например, баллончиками с краской, кистью, валиком. Учитывали мы и наличие собственного уникального стиля. Заявки на конкурс подали художники разного уровня подготовки и из разных субъектов России – Амурской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы", – привели в пресс-службе слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Как отметила член экспертного совета, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева, задача отобрать из большого числа поступивших заявок лучших мастеров своего дела была непростой. "Каждый художник имеет свой уникальный стиль и нацелен на свою определенную аудиторию. Идея не только в том, чтобы представить на фестивале различные стили и направления от опытных художников уличной волны, многих из которых благодаря прошлому фестивалю я знаю лично. Важно также не забывать, что работы должны получить положительную оценку в обществе и стать центром притяжения не только для жителей города или микрорайона, но и для фанатов уличного искусства по всему миру", – сказала она.
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Состав художников формируется не только по итогам конкурса – также в проекте примут художники из мирового сообщества граффитистов, которые будут рекомендованы экспертным советом и организаторами проекта. На данный момент принять участие выразили желание уже более 60 художников из разных стран, в том числе из Италии, Испании, Мексики, Нидерландов и Канады, добавили в пресс-службе.
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КультураОбщероссийский народный фронт
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