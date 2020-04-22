"Яблоко" предложило выплатить по 12 тысяч студентам

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Партия " Партия " Яблоко " предлагает правительству поддержать студентов и преподавателей, выплатив им по 12 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно, на фоне распространения коронавируса , сообщает пресс-служба партии.

"Партия "Яблоко" предложила правительству России комплекс мер по поддержке студентов и преподавателей в условиях эпидемии коронавируса. Среди них – денежные выплаты студентам (12 тысяч рублей) и преподавателям (50 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия разработала программу из 10 неотложных мер для поддержки студентов и преподавателей, в число которых также входит перевод студентов, потерявших работу, на бюджет, беспроцентные кредиты на приобретение техники, необходимой для дистанционного обучения, компенсация аренды жилья выселенным из общежитий, снижение размера оплаты на коммерческом отделении для учебных заведений, плохо организовавших дистанционное обучение.

Также "Яблоко" готово помочь студенческим профсоюзам и правозащитным организациям в мониторинге качества дистанционного образования и соблюдения прав студентов и преподавателей.