Спасатели заявили об улучшении ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Ситуация с пожарами в Житомирской области Украины и Ситуация с пожарами в Житомирской области Украины и Чернобыльской зоне постепенно улучшается, открытого огня нет, в зоне отчуждения спасатели пытаются добраться до самого сложного очага тления, сообщил в среду директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Владимир Демчук.

"Ситуация с пожарами в зоне отчуждения и Житомирской области постепенно улучшается. По данным наземной разведки и спутникового мониторинга на утро, очагов открытого огня не фиксируем", - цитирует Демчука пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Он отметил, что в зоне отчуждения остаются три очага тления, основные силы спасателей сосредоточены на самом сложном из них - в районе села Буряковка. По словам директора департамента, в районе этого очага применяют инженерную технику Госслужбы по ЧС и вооруженных сил.

Демчук сообщил, что в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления, привлечены более 1,3 тысячи человек и почти 200 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. В понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что спасатели локализовали два из четырех очагов тления в Житомирской области. Позднее Госслужба Украины по ЧС заявила о локализации двух последних очагов тления.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализировать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.