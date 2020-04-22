Вирусолог дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Пандемия не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет Пандемия не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет коронавирусом , считает вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

"К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирус боится солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, он будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80 процентов не заметят симптомов. Теоретически переболевшие люди в среднесрочной перспективе будут устойчивы к данному коронавирусу, возникнет коллективный иммунитет", — приводит слова ученого пресс-служба вуза.

Обычно вирус, проходя через человеческую популяцию, ослабевает и становится менее опасным, добавил Оберемок. Он отметил, что тяжесть заболевания зависит прежде всего от иммунитета.

"Есть пограничные случаи, когда генетически иммунитет человека не очень сильный, но, если ему помочь, он справится с вирусом. Иммунитет можно усилить правильным питанием, потреблением достаточного количества жидкости, витаминами, например витамином D, свежим воздухом и солнечным светом. Все это простые вещи, но они работают", — отметил ученый.

По его мнению, создание вакцины от нового коронавируса осложняется его быстрой изменчивостью. Что касается лекарств, то, как считает Оберемок, лучшим вариантом было бы применение уже существующих эффективных препаратов, поскольку их не нужно тестировать и лицензировать.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.