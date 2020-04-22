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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:41
https://ria.ru/20200422/1570413215.html
Вирусолог дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Вирусолог дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

14:46 22.04.2020 (обновлено: 15:41 22.04.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Пандемия не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет коронавирусом, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
"К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирус боится солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, он будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80 процентов не заметят симптомов. Теоретически переболевшие люди в среднесрочной перспективе будут устойчивы к данному коронавирусу, возникнет коллективный иммунитет", — приводит слова ученого пресс-служба вуза.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
Обычно вирус, проходя через человеческую популяцию, ослабевает и становится менее опасным, добавил Оберемок. Он отметил, что тяжесть заболевания зависит прежде всего от иммунитета.
"Есть пограничные случаи, когда генетически иммунитет человека не очень сильный, но, если ему помочь, он справится с вирусом. Иммунитет можно усилить правильным питанием, потреблением достаточного количества жидкости, витаминами, например витамином D, свежим воздухом и солнечным светом. Все это простые вещи, но они работают", — отметил ученый.
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По его мнению, создание вакцины от нового коронавируса осложняется его быстрой изменчивостью. Что касается лекарств, то, как считает Оберемок, лучшим вариантом было бы применение уже существующих эффективных препаратов, поскольку их не нужно тестировать и лицензировать.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
38974819
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