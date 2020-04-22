Мурашко: рекомендации по лечению коронавируса обновят на этой неделе

"Мы сегодня контролируем, отслеживаем всю ситуацию по резервам лекарственных препаратов для своевременного пополнения. Все они зафиксированы во временных методических рекомендациях по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. На этой неделе мы завершаем уже шестой пересмотр методических рекомендаций, которые пополняются в том числе и новыми подходами к тактике ведения", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.