Мурашко: рекомендации по лечению коронавируса обновят на этой неделе

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На этой неделе будут обновлены методические рекомендации по лечению коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы сегодня контролируем, отслеживаем всю ситуацию по резервам лекарственных препаратов для своевременного пополнения. Все они зафиксированы во временных методических рекомендациях по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. На этой неделе мы завершаем уже шестой пересмотр методических рекомендаций, которые пополняются в том числе и новыми подходами к тактике ведения", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.