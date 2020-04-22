Более 80 жителей аварийных домов в Коломне переедут в новое жилье

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В Коломенском городском округе Московской области завершили строительство трехэтажного двухсекционного дома предназначенного для переезда граждан из аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Строительство прошло в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
"В новостройку на улице Ленина, дом 100б переедут 83 жителя аварийных домов. Таким образом, будет расселено 30 жилых помещений общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров", - приводится цитата главы регионального стройкомплекса Владимира Локтева.
В пресс-службе подчеркнули, что дома, планируемые к расселению, расположены по адресам: город Коломна, ул. Ленина, дом 46, 48, 50 и 52. Договоры с переселенцами будут заключены после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и постановки дома на кадастровый учет.