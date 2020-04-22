Более 80 жителей аварийных домов в Коломне переедут в новое жилье

"В новостройку на улице Ленина, дом 100б переедут 83 жителя аварийных домов. Таким образом, будет расселено 30 жилых помещений общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров", - приводится цитата главы регионального стройкомплекса Владимира Локтева.

В пресс-службе подчеркнули, что дома, планируемые к расселению, расположены по адресам: город Коломна, ул. Ленина, дом 46, 48, 50 и 52. Договоры с переселенцами будут заключены после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и постановки дома на кадастровый учет.