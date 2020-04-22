В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жительница Жительница Оренбургской области , которая избивала своего 10-месячного сына, задержана, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК РФ "ВКонтакте".

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) по факту избиения своего малолетнего сына, в тесном взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу установлена и задержана 21-летняя женщина, жительница города Оренбурга", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего" после публикации в соцсетях видео, на котором женщина избивает маленького сына. На кадрах она достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, а затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове.

По данным ведомства, подозреваемая уже созналась в содеянном, но мотивы своего поступка пояснить следователям не смогла. В ходе расследования будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая для определения вменяемости женщины.