В Аргентине оценили ситуацию с распространением коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Пик заболеваемости новым коронавирусом в Аргентине придется на июнь, считает министр здравоохранения страны Гинес Гонсалес Гарсия.
"Пик будет в июне... Это будет зависеть от того, что мы сделаем в мае... Речь идет о сглаженном пике", - сказал он в интервью радио El Destape.
По словам министра, ситуация в Аргентине лучше, чем в ряде стран, результаты карантина, который действует в стране с 20 марта, оказались лучше, чем ожидали власти.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Аргентине составляет 3144. Скончался 151 человек, 840 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.