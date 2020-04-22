Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с COVID-19

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Следующим вызовом в борьбе с коронавирусной инфекцией в Следующим вызовом в борьбе с коронавирусной инфекцией в Украине станут майские праздники, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам противодействия COVID-19.

Ранее кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 11 мая. В правительстве заявили, что ожидают пик заболеваемости в начале мая. По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 6592 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 174 из которых стали летальными, 424 пациента выздоровели.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

По его словам, Украина показала сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек, что может быть последствием пасхальных праздников.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.