Среди сотрудников МВД Белоруссии выявили случаи заражения коронавирусом

"У нас тоже есть сотрудники, которые имеют заболевание, в данном случае - заболевание коронавирусом", - сказала Чемоданова во время онлайн-трансляции из национального пресс-центра по теме COVID-19. Вместе с тем она подчеркнула, что некорректно говорить о том, "много или мало" таких заболевших.