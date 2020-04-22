Среди сотрудников МВД Белоруссии выявили случаи заражения коронавирусом

МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что есть случаи инфицирования новым коронавирусом среди сотрудников белорусской милиции, но их число не назвала.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 558 до 7,281 тысячи, скончались еще три пациента, всего умерших 58.
"У нас тоже есть сотрудники, которые имеют заболевание, в данном случае - заболевание коронавирусом", - сказала Чемоданова во время онлайн-трансляции из национального пресс-центра по теме COVID-19. Вместе с тем она подчеркнула, что некорректно говорить о том, "много или мало" таких заболевших.
По словам Чемодановой, в органах внутренних дел принимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, включая такие формы, как самоизоляция. "Максимально в нашем ведомстве все ориентированы на исключительное выполнение требований профилактики: обработка рук, рекомендуемое ношение медицинских масок, в том числе дистанцирование", - отметила пресс-секретарь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.