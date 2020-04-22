Губернатор Смоленщины после рабочего дня стал волонтером

"Понимая, какое количество пожилых людей нуждается сегодня в нашей помощи и поддержке, я по завершении своего рабочего дня решил приехать, чтобы выполнить очередную заявку на оказание добровольческих услуг. Я сам по мере возможности стараюсь после окончания рабочего дня находить время для того, чтобы помочь тем, кто сегодня, в разгар пандемии, особенно нуждается в помощи. К сожалению, из-за плотного рабочего графика времени на это катастрофически не хватает", - сказал Островский, посещая штаб волонтеров в Смоленске.