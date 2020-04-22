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Смоленская область
Смоленская область
2020-04-22T14:36
https://ria.ru/20200422/1570412561.html
Губернатор Смоленщины после рабочего дня стал волонтером
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РИА Новости

Губернатор Смоленщины после рабочего дня стал волонтером

14:36 22.04.2020
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© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский стал непосредственным участником общероссийской акции "Мы вместе", которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Глава региона приобрел и лично передал продукты питания одинокой пожилой жительнице Смоленска, которая обратилась за помощью на горячую линию проекта.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, губернатор еще в начале апреля зарегистрировался в единой информационной системе "Добровольцы России" и на сайте акции "Мы Вместе". Перед визитом Островский прошел все необходимые процедуры (в частности, термометрию и дезинфекцию рук), которые в обязательном порядке должны выполнить добровольцы, отправляясь для оказания помощи. Губернатор прослушал инструктаж по технике безопасности при оказании помощи пожилым людям, вынужденным находиться на самоизоляции, и заполнил чек-лист, получил средства индивидуальной защиты.
"Понимая, какое количество пожилых людей нуждается сегодня в нашей помощи и поддержке, я по завершении своего рабочего дня решил приехать, чтобы выполнить очередную заявку на оказание добровольческих услуг. Я сам по мере возможности стараюсь после окончания рабочего дня находить время для того, чтобы помочь тем, кто сегодня, в разгар пандемии, особенно нуждается в помощи. К сожалению, из-за плотного рабочего графика времени на это катастрофически не хватает", - сказал Островский, посещая штаб волонтеров в Смоленске.
Глава региона сообщил, что в рамках рабочего совещания членов областной администрации призвал своих коллег, а также глав муниципальных образований активнее включаться в волонтерскую работу.
Губернатор  также передал в Смоленскую областную детскую клиническую больницу тысячу лицевых защитных масок, приобретенных за личные средства.
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
22 апреля, 13:52Распространение нового коронавируса
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Смоленская областьАлексей ОстровскийОбщество
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