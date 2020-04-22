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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T14:36
https://ria.ru/20200422/1570412532.html
В Москве госпиталь МВД подготовили к приему пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308067_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_22964186b59c621d988d938906533640.jpg
РИА Новости

В Москве госпиталь МВД подготовили к приему пациентов с коронавирусом

14:36 22.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении . Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Клинический госпиталь медсанчасти МВД России по Москве переходит на новый формат работы, теперь он принимает пациентов с коронавирусом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Клинический госпиталь ФКУЗ "МСЧ МВД России по г. Москве" полностью готов к приему новых пациентов. Лечебное учреждение перепрофилировано на оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на нее", - сказала Волк.
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По ее словам, в настоящее время весь стационарный фонд учреждения, рассчитанный на 330 коек, ориентирован на пациентов с COVID-19.
"Сотрудники и пенсионеры МВД России, ранее проходившие здесь лечение, переведены в другие медицинские организации ведомства", - уточнила Волк.
По словам начальника госпиталя полковника внутренней службы Сергея Менделя, в целях поддержания высокого качества диагностических и лечебных процедур организовано дополнительное оснащение отделений современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, а также необходимыми медикаментами. Врачи и средний медицинский персонал прошли переподготовку, в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, оборудован санитарный пропускник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ирина ВолкМоскваОбщество
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