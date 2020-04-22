В Москве госпиталь МВД подготовили к приему пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Клинический госпиталь медсанчасти МВД России по Клинический госпиталь медсанчасти МВД России по Москве переходит на новый формат работы, теперь он принимает пациентов с коронавирусом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Клинический госпиталь ФКУЗ "МСЧ МВД России по г. Москве" полностью готов к приему новых пациентов. Лечебное учреждение перепрофилировано на оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на нее", - сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время весь стационарный фонд учреждения, рассчитанный на 330 коек, ориентирован на пациентов с COVID-19.

"Сотрудники и пенсионеры МВД России, ранее проходившие здесь лечение, переведены в другие медицинские организации ведомства", - уточнила Волк.

По словам начальника госпиталя полковника внутренней службы Сергея Менделя, в целях поддержания высокого качества диагностических и лечебных процедур организовано дополнительное оснащение отделений современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, а также необходимыми медикаментами. Врачи и средний медицинский персонал прошли переподготовку, в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, оборудован санитарный пропускник.