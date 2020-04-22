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2020-04-22T14:36
https://ria.ru/20200422/1570412504.html
Эксперт раскритиковал предложения Минтранса по электросамокатам
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РИА Новости

Эксперт раскритиковал предложения Минтранса по электросамокатам

14:36 22.04.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка едет на электросамокате по пустой набережной в Ялте
Девушка едет на электросамокате по пустой набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушка едет на электросамокате по пустой набережной в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложения Минтранса РФ официально разрешить ездить на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах по тротуарам, но со скоростью не более 20 км/ч, нерациональны, поскольку нет механизма отслеживания и наказания нарушителей, заявил РИА Новости автоэксперт, шеф-редактор радио "Автодор" и партнер "Автостата" Игорь Моржаретто.
Минтранс России ранее в апреле предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других так называемых средствах индивидуальной мобильности, но на скорости не более 20 км/ч, а также обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток.
"Они (предложения - ред.) нерациональны. Если их выпустить на тротуар, то совершенно не понятно, кто будет следить за ограничением скорости в 20 км/ч - кто будет фиксировать и наказывать", - прокомментировал Моржаретто.
"Поскольку невозможно установить, что делать с нарушителями, можно пойти по европейскому пути, где в большинстве стран запрещено движение по тротуарам, только по велодорожкам, и запрещено пользоваться устройствами с большой мощностью двигателя, которая позволяет развивать скорость 60 км/ч, - я тоже категорически против этого", - продолжил он.
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"Надо понимать: либо мы их считаем транспортными средствами - тех, кто развивает 60 км/ч, - и пускаем по обочине с номерами и так далее, либо запрещаем вообще, потому что это слишком опасная вещь, она не умеет тормозить", - добавил эксперт.
Минтранс в проекте изменений в ПДД также предложил разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов.
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РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
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