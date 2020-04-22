В России зарегистрировали уже 17 тестов для диагностики COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сегодня в России зарегистрировано 17 тест-систем для диагностики коронавируса, еще восемь ожидают регистрации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для лабораторной диагностики сегодня уже используются 17 тест-систем, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В настоящее время восемь комплектов документов подано на государственную регистрацию, мы их ожидаем в ближайшую неделю выпуск в гражданский оборот", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав регионов, кадры которого демонстрировал канал "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.