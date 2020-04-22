В России зарегистрировали уже 17 тестов для диагностики COVID-19

"Для лабораторной диагностики сегодня уже используются 17 тест-систем, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В настоящее время восемь комплектов документов подано на государственную регистрацию, мы их ожидаем в ближайшую неделю выпуск в гражданский оборот", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с участием глав регионов, кадры которого демонстрировал канал "Россия 24".