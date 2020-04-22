Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в понедельник и во вторник в видеорежиме прошли заседания рабочих подгрупп по Донбассу.
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"Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве уточнили, что в рамках заседания планируется обсудить текст регламента работы контактной группы, дополнительные меры для обеспечения перемирия, новые участки отвода сил, предоставление Донбассу особого статуса.
"Отметим, что и на этом заседании контактной группы отсутствует официальный глава украинской делегации господин (Леонид – ред.) Кучма, вместо которого в заседании принимает участие господин Резников (министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников – ред.) ", - добавили в МИД ДНР.