Мантуров рассказал о росте производства аппаратов ИВЛ в России

“За счет этих действенных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в 8 раз - со 120 до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тысячи штук, в июне - на 3,5 тысячи, если, конечно же, партнеры нас не подведут”, - заявил Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.