Германия одобрила участие военных в операции ЕС у берегов Ливии

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ одобрило участие до 300 немецких военных в операции IRINI у берегов Ливии, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
ЕС 31 марта объявил о запуске с 1 апреля новой военно-морской миссии IRINI, которая заменила другую миссию "София". Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия сосредоточится на предотвращении контрабанды оружия в Ливию и из нее в соответствии с резолюцией 2292 СБ ООН. Кроме того, она займется сбором информации о незаконном экспорте из Ливии нефти и нефтепродуктов, будет содействовать наращиванию потенциала ливийской береговой охраны и ВМФ.
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"Правительство сегодня согласовало участие вооруженных немецких военных сил до 30 апреля 2021 года. Это требует, разумеется, еще одобрения бундестага", - заявил Зайберт на брифинге в среду.
Он уточнил, что речь идет о возможности задействовать до 300 немецких военных.
Предыдущая миссия ЕС в Средиземноморье "София" была создана в 2015 году для борьбы с незаконными сетями миграции, контрабандой оружия в международных водах у побережья Ливии. Также европейские военные спасали нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу. Противники этой операции утверждали, что нелегальные мигранты пользовались возможностями европейских военных, чтобы в безопасности добраться до Европы.
В итоге в 2016 году СБ ООН принял резолюцию 2292, которая расширила мандат операции стран ЕС "София" по противодействию нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье, позволив ее участникам перехватывать в международных водах суда, перевозящие оружие в нарушение действующего в отношении Ливии эмбарго.