Германия одобрила участие военных в операции ЕС у берегов Ливии

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ одобрило участие до 300 немецких военных в операции IRINI у берегов Штеффен Зайберт. Правительство ФРГ одобрило участие до 300 немецких военных в операции IRINI у берегов Ливии , сообщил официальный представитель кабмина Германии

ЕС 31 марта объявил о запуске с 1 апреля новой военно-морской миссии IRINI, которая заменила другую миссию "София". Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия сосредоточится на предотвращении контрабанды оружия в Ливию и из нее в соответствии с резолюцией 2292 СБ ООН . Кроме того, она займется сбором информации о незаконном экспорте из Ливии нефти и нефтепродуктов, будет содействовать наращиванию потенциала ливийской береговой охраны и ВМФ.

"Правительство сегодня согласовало участие вооруженных немецких военных сил до 30 апреля 2021 года. Это требует, разумеется, еще одобрения бундестага", - заявил Зайберт на брифинге в среду.

Он уточнил, что речь идет о возможности задействовать до 300 немецких военных.

Штаб-квартира миссии IRINI будет располагаться в Риме . Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. Она будет находиться под контролем стран Евросоюза , которые будут осуществлять политический контроль и стратегическое руководство через Комитет по политическим вопросам и безопасности.

Предыдущая миссия ЕС в Средиземноморье "София" была создана в 2015 году для борьбы с незаконными сетями миграции, контрабандой оружия в международных водах у побережья Ливии. Также европейские военные спасали нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу . Противники этой операции утверждали, что нелегальные мигранты пользовались возможностями европейских военных, чтобы в безопасности добраться до Европы.