Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусом в России 2,3 тысячи тяжелых пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы мониторируем всех пациентов, которые находятся с подозрением в стационарах, и на коронавирусную инфекцию, и тех, кто поступает с внебольничной пневмонией, - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
"Сегодня под контролем медицинских работников в стационарах находится более 45 тысяч пациентов, в том числе более 2 тысяч детей. Среди госпитализированных тяжелых пациентов, которые получают лечение с коронавирусной инфекцией, это 2,3 тысячи пациентов, в том числе на искусственной вентиляции легких находится более 1,3 тысячи пациентов и на экстракорпоральной мембранной оксигенации - это дополнительная процедура, позволяющая протезировать функцию легких, - это четыре пациента", - отметил министр.
Все тяжелые пациенты, по его словам, курируются ведущими специалистами.
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