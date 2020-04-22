Эксперты: интернет-голосование поможет сохранить избирательное право

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сегодня должно было состояться голосование по изменениям к Конституции РФ. Как перенос референдума отражается на избирательном праве граждан и какие варианты голосования возможны в условиях пандемии, обсудили в рамках онлайн-конференции "Будущее демократии. Пандемия COVID и избирательное право", проводимой Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Ограничения в условиях пандемии затрагивают многие права граждан ради их здоровья и безопасности. И эксперты сошлись во мнении, что подобное решение верно.

"Я считаю, был сделан правильный шаг. Голосование и местные выборы будут назначены, как только спадет пик пандемии", – отметил Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека.

Как сохранить избирательное право при дистанцировании?

По мнению Александра Серавина, президента Ассоциации электронной электоральной политики, электронное голосование станет выходом из сложившейся ситуации.

"Учитывая то, в какой тревоге находятся избиратели, интернет-голосование может эту проблему решить", – сказал он.

Кроме того, электронное голосование может повысить явку избирателей, отметил Серавин.

"Большая часть населения живет не рядом со своим избирательным участком, что очень сильно сказывается на явке. Интернет-голосование помогает решить этот вопрос", – подчеркнул он.

По словам главы Ассоциации электронной электоральной политики, из-за коронавируса развитие электронных систем голосования сделало большой шаг вперед и технологически все готово, чтобы проголосовать дистанционно.

"И также возможно наблюдение за процессом выборов. При этом если для обычных выборов нужны тысячи наблюдателей, то для электронного голосования достаточно 10–15 человек, которые будут следить за системой, чтобы она не дала сбой", – заключил он.

Важно, что люди, которые находятся на карантине, сохраняют право и возможность голосования, добавила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

Александр Брод в свою очередь отметил, что за электронным голосованием будущее.

"Эти процессы будут развивать, они востребованы, популярны среди молодежи, подвинутых пользователей", – сказал Брод.

Но Борис Макаренко, председатель правления Центра политических технологий, выразил уверенность, что очное голосование – лучший вариант. Одной из причин он назвал недоверие общества к такому способу голосования.

"К тому же участие в чем-то массовом, общественном порождает оптимизм. Это будет мощным сигналом, что жизнь возвращается к нормальности", – отметил он.

Анатолий Гагарин, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н. в свою очередь считает, что сегодняшняя обстановка является очень мощным подталкивающим фактором к тому, чтобы как можно быстрее отработать и внедрить системы электронного голосования.

По его мнению, недоверие к электронному голосованию постепенно уходит на второй план.

"Развитие электронных форм голосования – то, что должно для нас стать одной из норм жизни. Но сейчас мне кажется, что эта тема не является доминирующей", – отметил Гагарин.

Эксперты отметили, что сейчас сложно прогнозировать, когда и в каком формате пройдет голосование. Однако сейчас уже очевидно, что необходимость в поправках видит большинство россиян, что показывает опрос ВЦИОМ.