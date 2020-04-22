Трамп подтвердил намерение подписать указ о приостановке иммиграции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в среду.
Трамп во вторник заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Он отметил, что это будет сделано для защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.
"Сегодня я подпишу исполнительный указ, запрещающий иммиграцию в нашу страну. Тем временем, даже без этого указа наша южная граница очень хорошо охраняется, даже от торговли людьми, чему помогают 170 миль (273, 5 км- ред.) новой пограничной стены и 27 тысяч мексиканских солдат", - написал Трамп в Twitter.