Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-22T17:18
https://ria.ru/20200422/1570412024.html
На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок
https://cdn21.img.ria.ru/images/155649/13/1556491342_0:48:3072:1776_1036x0_80_0_0_c5e8ea3f42c0d18400864af3e6f9d7a7.jpg
РИА Новости

На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок

17:18 22.04.2020
77
© РИА Новости / Александра ГуляеваМастер-класс "Поп-арт на джинсовой куртке". Проводит Александр Казаков
Мастер-класс Поп-арт на джинсовой куртке. Проводит Александр Казаков
© РИА Новости / Александра Гуляева
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более двух тысяч заявок из 73 регионов РФ поступило на участие в онлайн мастер-классах для детей, которые начал проводить арт-кластер "Таврида", сообщили РИА Новости в пресс-служба проекта.
Четыре дня в неделю на платформах Zoom и Skype для малышей и подростков, которые оказались в самоизоляции и испытывают недостаток в творчестве, проходят занятия по музыке, изобразительному искусству, актерскому мастерству, хореографии, рукоделию и литературе.
Продолжительность мастер-классов разная: от 20 до 60 минут в зависимости от возраста ребенка.
"Проект "Таврида - детям" оказался полезен российским семьям. Нам пришлось увеличить количество мастер-классов на 30%. Заявки поступают со всей страны. Дети занимаются, обучаются новому. Каждый день у них есть возможность включаться в различные творческие мастер-классы", – приводят слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина в пресс-службе.
Стать участником проекта смогут дети в возрасте от 4 до 14 лет. Для этого родителям необходимо заполнить заявку на сайте Всероссийской акции "Мы вместе" – МыВместе2020.рф, в социальных сетях арт-кластера "Таврида" или на сайте Российского движения школьников (рдш.рф).
Проект стартовал 7 апреля. Занятия планируется проводить до 30 апреля, а в случае необходимости их срок будет продлен.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней до 30 апреля. Длинные выходные могут помочь снизить распространение коронавируса в стране.
Постер нового сезона мультсериала Смешарики
21 апреля, 11:58Культура
Новый сезон "Смешариков" выйдет 18 мая
000000
КультураТаврида (форум)СамоизоляцияКоронавирус COVID-19Стиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
08:58"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
08:57Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:56Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
08:53Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
08:50Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
08:45Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
08:37Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
08:35Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
08:33В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
08:33Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
08:28ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния