В Якутии число излечившихся от коронавируса достигло 17 человек

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в Якутии за сутки выросло на 10, из них восемь зафиксированы в вахтовом поселке Сунтарского улуса. Всего в регионе зарегистрированы 126 больных, в том числе 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 87 получают лечение в инфекционных стационарах республики.