В Якутии число излечившихся от коронавируса достигло 17 человек

ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса в Якутии возросло до 17, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
В среду власти объявили о новом пациенте, который выздоровел после коронавирусной инфекции.
"В Якутии еще один пациент выздоровел от коронавируса. Сегодня, 22 апреля, его выписали из инфекционной клинической больницы города Якутска после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 17 пациентов", - рассказали в оперштабе.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в Якутии за сутки выросло на 10, из них восемь зафиксированы в вахтовом поселке Сунтарского улуса. Всего в регионе зарегистрированы 126 больных, в том числе 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 87 получают лечение в инфекционных стационарах республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.