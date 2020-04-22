В Орловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

Он отмечает, что в целом ситуация в регионе под контролем, на границах работают учетно-заградительные посты. Медики увеличивают объем тестирования на COVID-19: за сутки сделано 930 анализов. Проверяется выполнение санитарных норм работающих предприятий. Вся система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности к любым вариантам развития ситуации.

"На сегодняшний момент самую большую опасность представляют люди, которые скрывают факт выезда в другие регионы и контакт с прибывшими в область, тем самым рискуя собственным здоровьем и здоровьем окружающих. Прощу всех соблюдать условия самоизоляции и все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не увеличивать фронт работы нашим уважаемым врачам", - призывает губернатор.