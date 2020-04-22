В Орловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Рост числа заболеваний коронавирусом в Орловской области зафиксирован в муниципалитетах, из 40 новых случаев 16 приходится на Мценский район, отмечается в сообщении губернатора региона Андрея Клычкова.
"Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Сегодня у нас 40 новых случаев заболевания COVID-19. Из них самое большое количество зараженных в Мценском районе, включая город Мценск – 16 человек. Общее число зараженных – 238, и, к сожалению, темпы распространения вируса в муниципалитетах набирают обороты", - сообщает Клычков на своей официальной странице в Instagram.
Он отмечает, что в целом ситуация в регионе под контролем, на границах работают учетно-заградительные посты. Медики увеличивают объем тестирования на COVID-19: за сутки сделано 930 анализов. Проверяется выполнение санитарных норм работающих предприятий. Вся система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности к любым вариантам развития ситуации.
"На сегодняшний момент самую большую опасность представляют люди, которые скрывают факт выезда в другие регионы и контакт с прибывшими в область, тем самым рискуя собственным здоровьем и здоровьем окружающих. Прощу всех соблюдать условия самоизоляции и все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не увеличивать фронт работы нашим уважаемым врачам", - призывает губернатор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.