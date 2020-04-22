Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Общий показатель смертности в России по сравнению с прошлым годом на 4,5 процента ниже, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5 процента", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ситуация по мобилизации системы здравоохранения, в частности перепрофилирование коек, не снизила доступность медицинской помощи в стране.