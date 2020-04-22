В Костромской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Семь новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Костромской области за минувшие сутки, общее число инфицированных выросло до 88 человек, сообщила администрация региона в среду.
"В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 7 человек. Увеличилось количество заболевших в Костроме, Шарье, Буе, Галиче и Чухломе. Все граждане самоизолированы… По состоянию на 22 апреля, в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 88 человек. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Всего в регионе семь выздоровевших. Зарегистрировано три случая с летальным исходом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.