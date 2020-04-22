Мурашко рассказал о технологии по отбору доноров плазмы

"Мы видим, что не каждый переболевших пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору. Пока она используется как научная технология, мы ее ставим на промышленный поток. Надеюсь, что в ближайшую неделю мы завершим подготовку уже технического файла и завершим разработку тест-системы, которая позволит в каждой станции переливания крови за очень короткий промежуток времени оттестировать плазму донора",- сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.