Мурашко рассказал о технологии по отбору доноров плазмы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Разработана технология по отбору доноров, уже переболевших COVID-19, для переливания плазмы пациентам с коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что не каждый переболевших пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору. Пока она используется как научная технология, мы ее ставим на промышленный поток. Надеюсь, что в ближайшую неделю мы завершим подготовку уже технического файла и завершим разработку тест-системы, которая позволит в каждой станции переливания крови за очень короткий промежуток времени оттестировать плазму донора",- сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Он уточнил, что методика переливания плазмы тех, кто уже переболел коронавирусом, сейчас разрабатывается, у нее есть неплохие перспективы.
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