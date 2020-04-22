Мурашко раскритиковал ряд регионов за работу по подготовке коечного фонда

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал регионы, где недостаточно идет подготовка коечного фонда на фоне коронавируса, речь идет о Ставропольском крае, Белгородской, Тверской, Орловской и Омской областях.
"С учетом того, что подготовка коечного фонда фактически близится к завершению - остается одна неделя - не могут не вызывать тревогу темпы обеспечения ряда регионов. Ну, в частности, мне бы хотелось назвать Омскую область, потому что обеспечение кислородом коек - мы видим, что эта категория пациентов нуждается в дополнительном лекарственном препарате кислород, поэтому койки Омской области должны быть дооснащены в течение этой недели ", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.
Министр также отметил, что аналогичная ситуация требует вмешательства усиления сил по подготовке коечного фонда в Ставропольском крае, Белгородской области, Орловской и Тверской областях.
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