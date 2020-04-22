Мурашко рассказал об испытаниях пяти препаратов для лечения коронавируса

"Клинические испытания проводятся в клиниках федеральных по пяти лекарственным препаратам, в том числе это отечественные препараты... для тяжелых пациентов, для того, чтобы своевременно начать оказывать помощь и не допустить критических состояний... и на государственную регистрацию зашли четыре лекарственных препарата, которые планируется в том числе использовать в разных схемах лечения пациентов", - сказал министр на на заседании Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.