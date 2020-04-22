В России более 1,3 миллиона медиков научили оказывать помощь при COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 1,3 миллиона медработников в России прошли обучение для оказания помощи больным коронавирусом, на сегодняшний день помощь оказывают 360 тысяч медиков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Более 1,3 миллиона медицинских работников суммарно в стационарах и в амбулаторных условиях прошли обучение, сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тысяч медицинских работников на амбулаторном и стационарном звене", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Он уточнил, что дополнительные выплаты за особые условия и дополнительную нагрузку медработникам доведены и своевременно выплачиваются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.